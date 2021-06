Chez Voge, nouvelle marque chinoise arrivée en France il y a deux ans et appartenant au groupe Loncin, géant chinois fondé en 1993 et sous-traitant pour BMW et MV Agusta, on connaissait une gamme composée de 300 et 500 cm3, animée par un bicylindre en ligne que l’on trouve dans le Trail DS 500 ou dans le roadster AC 500. La DSX 650 témoigne d’une montée en cylindrée, à défaut d’une montée en techno.

Le mono BMW revit une nouvelle fois

En effet, le bloc moteur est le mono 652 (100 x 83 mm), qui sortait 50 chevaux à l’époque dans l’Allemande, et qui en développe 47 à 6750 tr/min dans la chinoise, histoire de rester compatible (et perdre aussi peu en passant Euro 5 avec un moteur conçu il y a plus de 20 ans n’est pas un mince exploit) avec les obligations propres au permis A2, tout en délivrant un couple très correct de 60 Nm à 5500 tr/min.

La Voge 650 DSX mise sur l’équipement : tableau de bord TFT couleur avec connectivité Bluetooth, indicateur de pression des pneus, feux à LEDs, bulle réglable, et surtout des composants venant de maisons réputées, telles que Nissin pour les freins, KYB pour les suspensions, Pirelli pour les pneus et Bosch pour l’injection. La consommation est donnée pour 4,2 l/100, ce qui, avec le réservoir de 18 litres, laisse présager d’une belle autonomie. Côté chiffres : 192 kilos à sec, 865 mm de hauteur de selle (un vrai Trail !) et 8195 € avec un jeu de valises et top-case en aluminium.

Elle sera disponible fin juin en noir et rouge, une version bleue arrive en août : elle vous tente, cette Voge DSX 650 ?