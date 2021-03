Est-ce cette scène de "Vacances Romaines", avec Gregory Peck et Audrey Hepburn, qui a imposé le charme intemporel de la Vespa ? Toujours est-il que peu d’objets sont aussi indissociables d’une certaine douceur de vivre que le scooter Vespa, son petit bruit de deux-temps, sa carrosserie en tôle, sa roue de secours... même s’il a bien évidemment évolué au long de 75 ans d’existence et de 19 millions d’exemplaires produits. Récemment, le GTS 300 HPE était la Vespa la plus puissante produite, avec 23,8 chevaux.

Bon anniversaire !

C’est en effet le 23 avril 1946 qu’un brevet enregistre la naissance du premier Vespa. Depuis, la "guêpe" est devenue le compagnon idéal des baba cool, des coursiers, des jeunes étudiantes ou des architectes quinquagénaires... et de bien d’autres autour du monde.

Pour célébrer cet anniversaire, Vespa sort une série limitée sur teinte jaune avec le numéro 75 peint sur les flancs et le garde-boue avant, dotée aussi d’une selle en nubuck gris fumé avec passepoil, jantes peintes en gris aux bords diamantés et de nombreux détails chromés. Le porte-bagage accueille une sacoche ronde qui reprend la forme du typique réceptacle de la roue de secours. Ce n’est pas tout : voici le détail qui plaira aux fans ultimes, le welcome kit ! Un foulard raffiné, made in Italy, 100 % soie, une plaque vintage Vespa en acier, huit cartes de collection qui retracent les huit décennies de la Vespa à travers des images significatives. Si ça, c’est pas du collector.

Cette série limitée sera proposée sur les Primavera 50 (3 899 €) et 125 (5 499 €), ainsi que sur les GTS 125 Supertech (6 299) €) et GTS 300 Supertech (6 649 €) ; toutes les cylindrées supérieures à 50 reçoivent aussi le tableau de bord TFT couleur de 4’’3 pouces, doté de la connectivité Vespa MIA.

Alors, elle vous plaît cette série anniversaire ?