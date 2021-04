340 km/h ! Le chiffre magique (maléfique ?) barré en couverture de ce qui était à l’époque un hebdomadaire de la presse moto a fait scandale, une histoire dont on parle d’ailleurs dans cette édition de notre fameuse émission "un apéro avec Motomag".

Lancée en 1999, la Suzuki Hayabusa avait une mission : aller vite, très vite. A l’heure où, 22 ans plus tard, la société civile parle de "débitumisation" et de "mobilités douces", refaire une Hayabusa conforme à la norme Euro 5 relève un peu de la provocation. Et vous savez quoi ? On aime ça...

A fond la forme

Moins puissante, plus lourde, l’Hayabusa ne semble pas, à prime abord, prendre le chemin du progrès. Pourtant, elle est plus techno, plus facile, plus efficace. Pour statuer sur son cas, notre fumeuse équipe des essais, Axel et François, les Mulder et Skully de la presse moto, débattent de son cas.

Alors, la Hayabusa 2021, elle vous fait rêver ? Ou pas ?