Honda NC 750 X 2021 : moteur revu, ride by wire et plus de coffre

Je possède une NC 750 X depuis 2 ans et la cible clientèle de ce modèle n’est clairement pas celle du Tracer 700. Sur une NC on roule cool ( avec 55 CV on peut pas bien faire plus !) , on apprécie la boite auto ( essayez au moins une (...)