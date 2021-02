Les Kawasaki Z H2 ne seraient plus seules sur le marché des motos compressées ? C’est l’hypothèse que semble nous faire croire ces dépôts de brevets, démontrant que Harley-Davidson s’intéresse lui aussi à la technologie du compresseur.

Sur les Milwaukee Eight

Cela ferait d’ailleurs sens, car gagner en puissance en limitant les émissions (et donc ne pas grimper en cylindrée) peut se faire par l’intermédiaire d’un artifice tel que le compresseur. Celui-ci, entraîné par une courroie au niveau de la sortie de boîte de vitesse, via une courroie. crantée protégée par un carter. Ainsi, les blocs moteur Milwaukee Eight (107 et 114) pourraient gagner en puissance. De quoi aller attaquer une certaine Indian Challenger, qui sort carrément 120 chevaux ?