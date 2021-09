Malgré ses qualités, la Triumph Tiger 1200 a eu bien du mal à s’imposer comme une alternative valable face à l’épouvantail BMW R 1250 GS. La grosse anglaise, pourtant redoutable routière, a peu rencontré son public. De fait, la marque britannique se remet au boulot et propose une nouvelle 1200 Tiger qui, globalement, s’inscrit dans la lignée de la dernière génération de Tiger 900 : plus fine, plus galbée, plus agressive.

Toujours un cardan

Ce point de détail parlera aux gros rouleurs : le cardan fera toujours partie de la dotation de la grosse Tiger 1200. Pour le reste des infos, on va quand même devoir attendre un peu. Le gros trois cylindres est-il un repris de l’ancienne version du Tiger (le 1215 cm3) ou est-il proche du nouveau bloc de la Speed Triple (le 1160 cm3) ? Conformément à ses habitudes, la dotation électronique de cette Triumph sera au top, tout comme, très certainement, son niveau de présentation et de finition.

Une info intéressante, cependant : Triumph annonce que la nouvelle Tiger 1200 sera la moto la plus légère de son segment, et sera, selon le fabricant, "nettement plus légère que ses concurrentes les plus proches". On a hâte de voir ça...