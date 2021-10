81 chevaux à 10 250 tr/min, 64 Nm à 6250 tr/min, Triumph annonce carrément, avec la Tiger Sport 660, la machine la plus performante de sa catégorie (la Yamaha Tracer 7 dispose effectivement de 73,4 ch). Le look assez acéré de la face avant de cette nouvelle Tiger Sport 660 devrait en effet séduire ceux qui sont à la recherche d’une machine polyvalente et dynamique à la fois. A défaut de l’avoir essayé, le caractère roboratif du trois cylindres, tel qu’on le connaît sur la Trident 660, devrait convenir parfaitement à cette monture.

Le plein d’électronique et de vraies aptitudes routières

Autre différence par rapport à sa rivale principale, la gestion électronique. La Tiger Sport 660 dispose d’un accélérateur ride-by-wire et de cartographies moteur, ainsi que d’un contrôle de traction désactivable. Bien entendu, on peut même déclencher sa GoPro d’une simple pression sur un bouton, histoire de capturer un moment de route inoubliable.

C’est que la Tiger Sport 660 est aussi orientée vers le tourisme : le réservoir de 17 litres devrait présager d’une bonne autonomie, la bulle est réglable d’une seule main, les supports de sacoche sont intégrés dans les flancs, une bagagerie (valises latérales et top-case de 52 litres pouvant recevoir 2 casques intégraux, aux couleurs de la moto) sera disponible en option. Le confort n’est pas oublié avec de généreuses poignées passager, ainsi qu’une selle (placée à 835 mm) qui se veut confortable et fine à la fois à l’entrejambe, pour plus de facilités à manier la moto, notamment à l’arrêt, d’autant que le poids, tous pleins faits, est donné pour 206 kilos.

Côté châssis, la Tiger Sport 660 repose sur des suspensions Showa (fourche à cartouche de 41 mm, débattement 150 mm à l’avant, et mono-amortisseur réglable en précharge à l’arrière) tandis que les freins sont confiés à Nissin (disques de 310 mm pincés par des étriers à 2 pistons). Les pneus sont confiés à Michelin, qui équipe la moto des excellents Road 5.

Une présentation soignée

Comme toujours chez Triumph, la qualité de finition et de présentation fait partie des points forts de la marque. On note ainsi lesfeux à LEDs, les capots de radiateur et protection de fourche sculptés, le silencieux en acier inoxydable, les rétroviseurs en "goutte d’eau", de même qu’un nouveau tableau de bord TFT, très lisible (ce qui n’a pas toujours été le cas récemment chez Triumph).

Bien entendu, une longue liste d’options est disponible : bagagerie, protège-mains, feux longue portée, poignées chauffantes, shifter up & down, prise USB sous la selle, TPMS...

La Tiger Sport 660 sera disponible en bleu / noir, en rouge / gris ou en graphite / noir (contre un supplément de 100 €), avec un tarif de base bien placé à 9095 €. Les gros rouleurs apprécieront les intervalles de révision tous les 16000 kilomètres (ou 2 ans) et une consommation donnée à 4,5 l/100 km en moyenne.

Puisque l’on parle pognon, Triumph explique même que sur trois ans (mais sans préciser le kilométrage...), la Tiger Sport ne demande que 8 heures d’entretien à l’atelier, ce qui la rend 30 % plus rentable que ses concurrentes en termes de coût de main d’oeuvre, et 17 % moins chère sur les pièces. Des affirmations pareilles, ça donnerait presque envie de faire un test très longue durée !

Pas vous ?