Lancée en 2017, la Triumph Street Scrambler 900 est un petit succès : environ 13 700 unités auraient trouvé preneur depuis lors. Au regard de la nouvelle Scrambler 1200 et de la gamme Classic Triumph 2021, quoi de plus logique que de voir la Street Scrambler passer à Euro 5 ?

Point de pertes de performances au change, puisque les composants internes et les prises d’air sont réajustés avec cette mise à la norme. Ainsi, le moteur délivre toujours 65 ch pour 80 Nm de couple à seulement 3 250 tr/min. Autre avantage notable, la périodicité des révisions majeures est maintenue à 16 000 km, amoindrissant de fait les coûts d’entretien. Seul (petit) bémol, la moto s’alourdit de 3 kg, pour un poids total de 201 kg à sec (contre 198 kg pour le précédent millésime).

La partie-cycle s’agrémente à nouveau d’une fourche à soufflets de 41 mm, d’un guidon large, d’amortisseurs réglables en précharge, d’un réservoir de 12 litres et de jantes noires à rayons. Avec le système ride-by-wire, on retrouve les 3 modes de conduite (route, pluie et off-road) permettant d’optimiser le pilotage selon l’humeur et les conditions de roulage. L’ABS et l’antipatinage commutables sont de série, et l’on note l’apparition de protège-talons, d’une plaque à numéro latérale, d’une selle retravaillée, d’un support de phare en aluminium brossé et d’un nouveau corps de papillon.

À l’instar du millésime 2020, cette nouvelle mouture est compatible permis A2. Il faudra néanmoins se munir d’un kit de restriction limitant la puissance à 46,9 ch pour 78,5 Nm de couple. Pile-poil de quoi débuter avec des specs relativement proches des performances d’origine. Le permis A en poche, il est possible d’ôter facilement le kit en concession.

Disponible au tarif de 11 000 €, cette Street Scrambler 900 se décline en 4 coloris : noir, gris/bleu urbain, kaki mat et gris mat. Triumph complète son offre avec une gamme de 120 accessoires de style et de confort pour personnaliser sa moto.



Triumph Street Scrambler 900 Sandstorm : une déclinaison (da)rudement bien équipée

Résolument néo-rétro, la Sandstorm (tempête de sable) s’équipe d’accessoires montés de série en hommage aux scramblers des années 1960 sillonnant les déserts, en témoignent son garde-boue rehaussé, son sabot moteur râblé en aluminium, sa grille de phare siglée Triumph et ses pads en caoutchouc ornant ses flancs de réservoir. Habillée d’un unique coloris et limitée à 775 exemplaires, cette déclinaison coûte 700 € de plus.