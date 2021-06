Triumph poursuit l’actualisation de ses modèles pour 2021. Après les nouvelles Scrambler 1200 et Street Scrambler 900, c’est au tour de la très populaire Triumph Speed Twin 1200 d’être mis aux normes antipollution Euro 5. Si ses lignes néo-rétro typiquement british ne changent pas, elle se distingue par quelques évolutions techniques remarquables.

Triumph Speed Twin 2021 : un léger gain de puissance

Très léger même, puisque le moteur gagne seulement 3 ch supplémentaires (100 ch au total) à 7250 tr /min, soit 500 tr/min plus tard que la version Euro 4. Un équilibre garantissant puissance et agrément de conduite malgré Euro 5 ? Sans doute, d’autant plus que le twin de 1200 cm3 conserve ses 112 Nm de couple. Ils sont cette fois-ci délivrés à 4250 tr/min, contre 4750 tr/min sur le précédent millésime.

De tels résultats s’expliquent - entre autres - par la présence d’une nouvelle ligne d’échappement, d’un nouveau vilebrequin et de pistons et cames réajustés. Par conséquent, le twin britannique serait plus performant et vif à mi-régime.

Triumph Speed Twin 2021 : une partie cycle plus efficace

Cette nouvelle Speed Twin 1200 profite de quelques pièces qualitatives. La fourche télescopique disparait au profit d’une fourche inversée Marzocchi de 43 mm. Le freinage se veut plus performant, en témoignent ses étriers Brembo M50 monobloc radiaux et ses deux disques de 320 mm. Les jantes de 17 pouces sont allégées et chaussées de pneus sport Metzeler M9 RR.

La moto s’enrichit de silencieux en acier inoxydable brossé et de nouveaux supports de phare et de garde-boue. Enfin, on retrouve l’éclairage leds, l’ABS de série, le contrôle de traction et les trois modes de conduite habituels : road, rain et sport. Ces cartographies sont néanmoins réadaptées à la nouvelle configuration moteur.

Disponible en trois coloris (rouge, grise et noire), la moto profitera du catalogue d’accessoires et d’équipements Triumph. Elle atteindra les concessions au mois d’aout 2021 et s’affichera au tarif de 13 300 euros, soit 300 euros de plus que le précédent millésime.