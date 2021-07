Les motos sont essentielles au bon déroulement du Tour de France cycliste, dont la 108e édition s’est élancée le 26 juin pour se terminer le 18 juillet. Mais où et comment sont formés leurs pilotes, dont les différents rôles pendant la course sont nombreux ? Nous avons interrogé Florian Vuillaume, responsable sécurité de Amaury Sport Organisation (ASO), qui organise l’épreuve, et le Lieutenant-Colonel Thierry Debuire, commandant du Centre National de Formation à la Sécurité Routière (CNFSR).

Tour de France et pilotes moto : l’essentiel de la formation avec Amaury Sport Organisation (ASO)

Amaury Sport Organisation organise et couvre de multiples événements sportifs mondiaux. Pour le Tour de France, elle forme les futurs motard(e)s en charge de la sécurité des cyclistes, du personnel et du public. Une session est planifiée chaque année, soit sur un module initial d’acquisition, soit sur une module de recyclage, au CNFSR de Fontainebleau (77). Les profils privilégiés par ASO sont les anciens cyclistes professionnels, les anciens motards de la gendarmerie ou toute autre personne ayant une expertise sur le Tour. D’autres pilotes peuvent prétendre à la formation, selon leur expérience et leurs aptitudes à moto.

Un premier examen d’aptitude organisé par ASO est obligatoire. Il met à l’épreuve la résistance, l’endurance et le stress à moto. En effet, lors du Tour de France, les motos parcourent 300 à 400 km par jour, et encadrent tous les acteurs de l’épreuve. Il est donc capital d’acquérir une excellente lecture de la course cycliste, de l’évolution d’un peloton, tout en garantissant une sécurité constante sans jamais gêner le déroulement des étapes.

Florian Vuillaume précise qu’il existe un code de la route moto propre au Tour de France, où chaque trajectoire est anticipée selon la situation. Il n’est par exemple pas rare, lors d’une descente de col, de voir défiler les cyclistes à 110 km/h ! Tous ces paramètres nécessitent une parfaite maîtrise de sa moto et de son environnement, qu’il soit humain ou routier.

Les motard(e)s du Tour de France assurent de multiples missions selon leur rôle : régulateur (gestion des mouvements de tous les véhicules et des obstacles), ardoisier (informe les coureurs des écarts sur une ardoise), assistance neutre (mécaniciens), télé (cameramen des médias), médical... Mais tous suivent la même formation de pilotage à ASO, agrémentée de multiples épreuves sur plateau, piste et route. Avec cet apprentissage commun, ils adaptent ensuite leur comportement selon les responsabilités demandées par le rôle endossé.

Tour de France et pilotes moto : un stage de perfectionnement par la gendarmerie

Indispensable à son déroulement, la Garde républicaine de la gendarmerie encadre et escorte le Tour de France sans relâche, et depuis longtemps. Ainsi, lorsque les futurs pilotes sont formés par ASO ou reprennent la pratique, ils doivent suivre deux jours de formation au Centre National de Formation à la Sécurité Routière de la gendarmerie. Ce stage favorise leur efficacité lors du Tour de France.

De fait, toutes les compétences routières apprises avec ASO sont mises à l’épreuve : plateau de maniabilité, maîtrise de la moto sur piste, obstacles, allure, appuis, pilotage sur piste spéciales et ouvertes, trajectoire de sécurité constante (en virage comme en ligne droite), regard et ouverture du champ visuel, positionnement, transport de passager et communication en duo.

Par ailleurs, l’anticipation est le point central du stage : en plus de prévoir l’allure des coureurs selon la situation, elle permet d’éviter les dangers spontanés lors des mouvements de peloton et de foule. Par conséquent, on ne parle plus de "motard(e)s", mais de véritables pilotes assistant la gendarmerie nationale sur l’ensemble du Tour de France.

Si les motos pilotées sur le Tour de France sont variées (des routières BMW en passant par les dernières Honda Africa Twin), les motards de ASO chargés d’encadrer l’édition 2021 roulent sur des Yamaha Niken.

Crédit photos : CNFSR, ASO / Bruno Bade

Retrouvez notre dossier complet sur la moto dans les courses cyclistes dans le numéro 370 de Moto Magazine, disponible sur notre boutique.