On connait tous la dernière Suzuki Katana commercialisée depuis 2019. Modernisant l’esthétisme d’époque et s’équipant du moteur de la GSX-S 1000, le roadster aux lignes acérées ne rencontre pas le succès escompté. Et pourtant, c’est une très bonne moto (voir notre essai), mais son design divise (encore !) les foules. En sus, son petit réservoir et son prix relativement élevé repoussent les indécis.

Dans le même temps, de l’autre coté de la Manche, les anglais du team Classic Suzuki ont préparé leur propre interprétation moderne de la GSX 1100 S Katana des 80’s... Hajime !

Team Classic Suzuki Katana : une GSX-R 1000 (très) aiguisée

Connus pour avoir remporté une course d’endurance classique avec une Suzuki Katana sur le circuit d’Oschersleben en Allemagne, les anglais du team Classic Suzuki dévoilent leur propre Katana, moderne et radicale. Basée sur l’Alstare GSX-R 1000 (2008) de Superbike, son moteur entièrement refait développe environ 200 ch.

Si le cadre et le réservoir sont hérités de la GSX-R, le bras oscillant et le châssis sont réalisés sur mesure par Alpha Performance Fabrication. En hommage à la Katana d’origine, un double amortisseur Öhlins s’y loge. Les jantes au look classique proviennent de leur propre moto de piste, la Suzuki XR69. Coté freinage, la moto est équipée d’étriers, de disques et de plaquettes Brembo. La ligne d’échappement, quant à elle, est entièrement conçue sur mesure.

Dans l’optique de rester fidèle au modèle d’origine, la partie arrière du cadre est redessinée. La plupart des carénages sont piochés dans le catalogue officiel Vintage Suzuki pour être adaptés au cadre de la moto. La selle, quant à elle, est spécialement réalisée par les italiens de Race Seats. Enfin, la moto se pare d’un éclairage leds et d’une électronique gérée par un kit ECU Yoshimura EM Pro.

Qu’adviendra-t-il de cette incroyable Katana fraichement conçue ? Une Katana S3 et son superbe phare pop-up est-elle également prévue ? On attend des nouvelles du team Classic Suzuki, mais aussi de la firme japonaise elle même !

Tout sur la Suzuki Katana - un apéro avec Motomag

Lors de notre émission culturelle et décalée "un apéro avec Motomag", Philippe Guillaume revenait sur l’histoire de la Suzuki Katana. On vous propose de (re)visionner cet épisode abordant les multiples déclinaisons d’une machine emblématique d’une époque.