+ 20 kg, - 7 ch… le Faucon a perdu quelques plumes pour revenir dans la course des motos Euro 5. Si son design globuleux évolue finalement assez peu, éclairage à LED et double feu mis à part, le 4 cylindres 1340 cm3 reçoit une sérieuse mise à jour… qui vise principalement à rester « street-legal ». Malgré une nouvelle boite à air, double injecteur, culasse optimisée, arrondissement des arbres à cames, traitement de surface des cylindres, révision du circuit d’huile et augmentation de la surface des radiateurs… la nouvelle « Buse » atteint un niveau de performance moindre face à la seconde génération du modèle : 190 ch et 15,3 m.kg, c’est 7 ch et 0,5 m.kg en moins à la sortie du moulin… sale histoire !

Le poids des années

Si le poids du cadre a été réduit de 700 gr, sa construction à doubles longerons n’évolue guère au niveau des côtes. Seuls les demi-guidons ont été réhaussés de 12 mm vers le pilote pour son petit confort. Idem pour les suspensions KYB simplement optimisé dans leurs réglages… sans doute pour supporter les 20 kg supplémentaires de l’ensemble (264 kg à vide ) ! Pour freiner le gros faucon, le freinage est désormais couplé, et le mordant avant est confié à de nouveaux étriers Brembo Stylema.

Haya vs electro

L’électronique qui assiste cet ensemble a été sérieusement mis à jour. On trouve notamment un Quickshifter, des modes de conduite (6), un Antipatinage déconnectable, des modes de puissance (3), un contrôle du frein moteur et même une supervision du cabrage sur pas moins de 10 niveaux ! Le dragster devrait donc être un peu plus facile à contrôler lors des départs arrêtés, notamment grâce au « Launch Control » fournis d’origine. Pour un usage plus axé GT, elle reçoit aussi un régulateur de vitesse, un limiteur de vitesse et une aide au démarrage en côte.

L’aéro d’une autre époque

Enfin Suzuki continue de s’extasier sur le coefficient de trainée et la pénétration dans l’air supérieur de son carénage, face à une concurrence… quasi inexistante. Aujourd’hui seule la H2SX pourrait lui tenir tête, et avec sa motorisation surcomprimée autrement plus enthousiasmante, on se demande si Suzuki n’aurait pas mieux fait de suivre le chemin des propriétaires les plus passionné du modèle, en lui ajoutant carrément un Turbo !