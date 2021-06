La nouvelle Suzuki GSX-S 1000 (voir notre essai) est à peine arrivée dans les concessions que la marque japonaise en propose déjà une nouvelle déclinaison, trompeusement appelée 950. Pourquoi trompeusement ? Parce qu’en réalité, elle repose toujours sur le bloc quatre cylindres de 999 cm3 (trouvant ses racines dans une vieille génération de GSX-R 1000, vers 2005). Simplement les subtilités de la législation font que, pour être bridée, une moto ne doit pas dépasser 95 chevaux une fois remise en configuration full power.

Etant donc limitée à 95 ch, cette GSX-S prend donc l’appellation 950, ce qui peut faire sens, puisque la même démarche est appliquée dans le monde de l’automobile.

Suzuki GSX-S 950 : côté chiffres

Le look de cette 950 est donc identique à la "grande" 1000 : côté chiffres, on passe donc de 152 chevaux à 95 chevaux, mais bien entendu les régimes d’obtention passent de 11000 tr/min à 7800 tr/min. Côté couple, ça descend de 106 Nm à 92 Nm, et de 9250 tr/min à 6500 tr/min. La version A2, elle, propose 47,5 ch à 6100 tr/min et 78 Nm à 3250 tr/min.

Et pourquoi ne pas prendre une GSX-S 750 A2, alors ? Parce qu’avec 47,5 ch à 7000 tr/min et 62,9 Nm à 4000 tr/min, elle sera un peu moins remplie que la 950, pardi !

Suzuki GSX-S 950 : prix et équipements contenus

Avec moins de patate, la GSX-S 950 n’a évidemment pas besoin de tout l’attirail de la 1000 : elle ne conserve pas le shifter up & down, se contente de 3 niveaux d’antipatinage au lieu de 5, tandis que les modes de conduite, l’Easy Start System et le Low RPM Assist disparaissent aussi, ce qui est éventuellement dommage sur une machine dédiée aux débutants. La fourche, toujours confiée à Kayaba, se passe de réglages tandis que les freins avant Brembo disparaissent au profit de Tokico à 4 pistons.

Par contre, le tarif baisse dans des proportions considérables : la GSX-S 950 sera disponible dès septembre contre 10399 €, à mettre en rapport avec les 13199 € demandés par la 1000. Trois coloris sont au programme.