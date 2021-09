Vainqueur de l’épreuve à neuf reprises et notamment des six dernières éditions (l’édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire), l’Équipe de France retentera la victoire à domicile et devra faire face à une concurrence plus déterminée que jamais. Découvrez ci-dessous la liste officielle des engagés :

Supermoto des Nations 2021 : le programme

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

8h45 – 9h : S4, Essais libres (15 mn)

9h05 – 9h25 : Open, Essais libres (20 mn)

9h30 : Briefing des pilotes

10h – 10h30 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 1 (30 mn)

10h40 – 11h10 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 2 (30 mn)

11h20 – 11h50 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 3 (30 mn)

Entracte

13h – 13h30 : SM des Nations, Essais chronométrés, Groupe 1 (30 mn)

13h45 – 14h15 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 2 (30 mn)

14h30 – 15h : SM des Nations, Essais libres, Groupe 3 (30 mn)

Entracte

15h30 : SM des Nations, Qualifications Groupe 1 (20 mn)

15h55 – 16h10 : S4, Essais chronométrés (15 mn)

16h35 : SM des Nations, Qualifications Groupe 2 (20 mn)

17h – 17h20 : Open, Essais chronométrés (20 mn)

17h45 : SM des Nations, Qualifications Groupe 3 (20 mn)

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

8h00 - 8H15 : Warm up S4, (15 mn)

8h20 - 8h35 : Warm up Open, (15 mn)

8H40 - 9h00 : Warm Up finale B (20 mn)

9h10 - 9h30 : SM des Nations, Warm Up 1 (20 mn)

09h40 - 10h00 : SM des Nations, Warm Up 2 (20 mn)

10h10 - 10h30 : S4, 1ère course (12 mn+1 tour)

10h55 - 11H15 : Finale B (20 mn)

11h20 - 11h50 : Open, 1ère course (20 mn + 1 tour)

12h00 : SM des Nations, Cérémonie d’ouverture et présentation des équipes

13h30 : SM des Nations, 1ère course (20 mn) Groupe 1 + Groupe 2

14h - 14h25 : S4, 2ème course (12 mn+1 tour)

15h10 : SM des Nations, 2ème course (20 mn) Groupe 2 + Groupe 3

15h40 - 16h10 : Open, 2ème course (20 mn + 1 tour)

16h50 : SM des Nations, 3ème course (20 mn) Groupe 1 + Groupe 3

17h15 : Remise des prix SM des Nations

17h30 : Remise des prix S4 et Open

Rendez-vous les 18 et 19 prochain au circuit Carole (93) pour suivre le championnat !

