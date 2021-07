Vainqueur de l’épreuve à neuf reprises et notamment des six dernières éditions (l’édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire), l’Équipe de France tentera la passe de 7 à domicile et devra faire face à une concurrence plus relevée et déterminée que jamais pour mettre un terme à cette domination.

Les petits plats dans les grands

Pour cette édition exceptionnelle, une vingtaine de nations seront au rendez-vous pour assurer le spectacle et tenir tête à notre équipe de France leader depuis 6 années consécutives. La relève du Supermoto mondial sera également présente avec les équipes Juniors qui donneront le tempo pour les années à venir.

Rappelons que le Championnat de France de Supermotard, l’un des plus relevés au Monde, réuni chaque saison près de 200 concurrents. Vous pourrez juger par vous-même le niveau de ses compétiteurs puisque les catégories Open et S4 (85cc) rouleront en marge de la compétition internationale !

Du grand spectacle et des animations

Sur le circuit Carole (93), tout sera fait pour que vous passiez une journée mémorable.

Piste d’initiation sécurisée avec des barrières gonflables pour les enfants

Restauration

Consigne de casque gratuite en partenariat avec la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC)

Parking gratuit

Aire d’accueil

Supermoto des Nations 2021 : le programme

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

8h45 – 9h : S4, Essais libres (15 mn)

9h05 – 9h25 : Open, Essais libres (20 mn)

9h30 : Briefing des pilotes

10h – 10h30 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 1 (30 mn)

10h40 – 11h10 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 2 (30 mn)

11h20 – 11h50 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 3 (30 mn)

Entracte

13h – 13h30 : SM des Nations, Essais chronométrés, Groupe 1 (30 mn)

13h45 – 14h15 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 2 (30 mn)

14h30 – 15h : SM des Nations, Essais libres, Groupe 3 (30 mn)

Entracte

15h30 : SM des Nations, Qualifications Groupe 1 (20 mn)

15h55 – 16h10 : S4, Essais chronométrés (15 mn)

16h35 : SM des Nations, Qualifications Groupe 2 (20 mn)

17h – 17h20 : Open, Essais chronométrés (20 mn)

17h45 : SM des Nations, Qualifications Groupe 3 (20 mn)

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

8h00 - 8H15 : Warm up S4, (15 mn)

8h20 - 8h35 : Warm up Open, (15 mn)

8H40 - 9h00 : Warm Up finale B (20 mn)

9h10 - 9h30 : SM des Nations, Warm Up 1 (20 mn)

09h40 - 10h00 : SM des Nations, Warm Up 2 (20 mn)

10h10 - 10h30 : S4, 1ère course (12 mn+1 tour)

10h55 - 11H15 : Finale B (20 mn)

11h20 - 11h50 : Open, 1ère course (20 mn + 1 tour)

12h00 : SM des Nations, Cérémonie d’ouverture et présentation des équipes

13h30 : SM des Nations, 1ère course (20 mn) Groupe 1 + Groupe 2

14h - 14h25 : S4, 2ème course (12 mn+1 tour)

15h10 : SM des Nations, 2ème course (20 mn) Groupe 2 + Groupe 3

15h40 - 16h10 : Open, 2ème course (20 mn + 1 tour)

16h50 : SM des Nations, 3ème course (20 mn) Groupe 1 + Groupe 3

17h15 : Remise des prix SM des Nations

17h30 : Remise des prix S4 et Open

Lien vers la billetterie