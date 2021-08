Ca devrait bouger chez les trails Honda, mais on attend toujours que l’Africa Twin 1100 soit déclinée en A2 tandis que le nom Transalp doit ressurgir du passé, mais pour l’instant, mystère. On va donc se contenter des évolutions 2022 de la gamme CRF 1100 Africa Twin, ce qui est déjà pas mal.

Peut-on réellement parler de changement pour 2022 après avoir lu le communiqué Honda ? Non ! Les fans, nombreux, de la version DCT, qui représente 47 % des ventes, seront ravis d’apprendre que Honda a reparamétré sa transmission à double embrayage, pour la rendre plus douce au démarrage, et ce n’est pas un luxe. Du côté de la version standard, après nous avoir vanté les vertus du dépouillement, Honda remet un porte-bagage en aluminium et une bulle réglable ; là aussi, ce n’est pas du luxe.

Nouveau look

Coté look, les deux modèles bénéficient de nouveaux coloris : tricolore/blanc Pearl Glare, le rouge Grand Prix et le noir mat Ballistic pour l’Africa Twin standard, tandis que le modèle Adventure Sports reçoit deux livrées, un noir uni et le tricolore.

Deux nouveaux styles sont aussi proposés : un design inédit « Big Logo » pour l’Africa Twin et un nouveau graphisme tricolore nommé « Cracked Terrain » pour la version Adventure Sports. Cette dernière est équipée d’une nouvelle bulle plus courte de 110 mm réglable sur cinq positions, ce qui ne paraît pas super logique au vu de la vocation touring de cette moto. Mais bon, notre équipe de choc verra ça lors de l’essai.

L’Africa Twin et sa version Adventure Sports seront en concession dès le mois d’octobre, à partir de 13 999 € pour la version standard et 16 499 € pour l’Adventure Sports. Si vous voulez les versions DCT, il faudra rajouter 1100 € ; on notera qu’avant, la DCT ne demandait qu’un surcoût de 1000 €.

Tout augmente, ma bonne Maryse...