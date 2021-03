Ah, le Tmax, on l’aime. On le déteste. On déteste surtout ses propriétaires (enfin, quelques-uns d’entre-eux), mais on adore le conduire car sa facilité et ses performances en font, en toute objectivité, un sacré outil. Maintenant, c’est pas non plus obligatoire de lui mettre un pot "full bordel" et de le conduire comme un débile, façon Mad Max 2021 dont la seule mission est de terroriser la veuve et l’orphelin. Tiens, d’ailleurs, retrouvez notre dernier essai du Tmax 560 Euro 5 !

Le Tmax, c’est depuis son lancement en 2001, plus de 300 000 exemplaires vendus et c’est, systématiquement, le maxi-scooter le plus vendu du marché. Yamaha se devait donc de célébrer ses 20 ans. Ce qu’ils ont fait avec cette série spéciale 20th Anniversary, la bien nommée !

Déception ?

Bon, faut le dire, cette série anniversaire nous en touche une sans secouer l’autre. En gros, il est gris (comme tous les Tmax), il a une selle spéciale et quelques fanfreluches en faux carbone et puis c’est tout. On sait que les fans ultimes de la bête vouent une sorte de culte absolu à la première génération de l’engin, au premier millésime jaune, et on aurait pu espérer que l’hommage aille plus dans ce sens que vers du tuning bas de gamme pour kéké en jogging. Ah si, pour le jaune, on le retrouve dans les surpiqûres de la selle.

Le Tmax 20th Anniversary sera limité à 560 exemplaires pour toute l’Europe. Vous en voulez un ?