L’ambition est claire : devenir le leader mondial des moyennes cylindrées, un créneau que Royal Enfield situe entre 250 et 750 cm3. Ca laisse quelques interprétations possibles : d’abord, la gamme va étendre son spectre, car on attend à la fois une 250 et une 750 ! Notons que, contre toute attente et à la différence de la 350 Bullet, la 350 Meteor ne sera pas seulement réservée à l’Inde : elle sera vendue chez nous au début du printemps au tarif imbattable de 4 099 €.

Avalanche de nouveautés

Ainsi, la marque indienne va donc procéder à une accélération de son product planning ! En effet, ce ne sont pas moins de 28 nouveautés attendues durant les sept prochaines années, au rythme d’une par trimestre. L’investissement dans un centre de R&D basé en Grande-Bretagne (et le débauchage d’une grande partie des têtes pensantes de chez Triumph, par la même occasion) commence à porter ses fruits.

Et si elle n’est pas pour tout de suite, une autre révolution arrivera vers 2024, avec un engin que nous nous permettons d’appeler, pour l’instant, la "e-Bullet", et qui est croquée ici par les experts de "ElectricvehicleWeb.in", en Inde. Ma foi, elle présente bien, non ? Les premières estimations parlent de 10 kWh de batteries, un moteur de 40 ch et 100 Nm, et une autonomie de 250 kilomètres. Des chiffres que nous nous garderons bien de confirmer...