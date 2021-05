Malgré la crise sanitaire, le marché du deux-roues en France se porte mieux cette année. Néanmoins, les chaines de productions sont actuellement ralenties. Les causes sont multiples : Covid-19 d’un coté, mais aussi pénurie de composants électroniques (puces, ECU, systèmes ABS), mises aux normes Euro 5 des motorisations et blocage du canal de Suez de l’autre.

Yamaha : une chaîne de production grippée

Chez Yamaha tout est clair. Entre la crise sanitaire, le goulot d’étranglement au canal de Suez et le sérieux manque de composants de fabrication, la production de motos et scooters a perdu son rythme de croisière. De fait, les multiples MT-09 tardent à atterrir dans les concessions européennes.

« Au cours des dix derniers mois, la disponibilité de matières premières est devenue un problème dans de nombreux domaines, comme celui des semi-conducteurs nécessaires à la fabrication de nos clés intelligentes, systèmes de freinage ABS, ECU, etc. L’expédition de produits depuis l’étranger a également été problématique en raison de la très forte demande pour de nombreuses catégories de produits manufacturés, mais ces problèmes ont été encore plus grands dès le début de la saison à cause de la crise inattendue dans le canal de Suez, impliquant le porte-conteneur « Ever Given », qui transportait, malheureusement, plusieurs milliers de produits et composants Yamaha » nous détaille Eric de Seynes, président de Yamaha Motor Europe

Triumph : le dédouanement en cause

Les protocoles de dédouanement associés au « Brexit » entrainent des retards. Triumph en fait les frais : la Speed Triple 1200 RS tarde à être livrée. Toutefois, la firme britannique indique ne pas subir d’autres effets négatifs. Cette situation restera-t-elle stable à moyen terme ?

Suzuki et Kawasaki également touchés

Si les nouvelles Suzuki - l’Hayabusa en tête - devraient arriver en quantités suffisantes chez les concessionnaires, il est probable que les prochaines livraisons affichent un sérieux retard. « En ce qui concerne la disponibilité des pièces de rechange et des accessoires, il n’y a actuellement plus de délais de livraison ou de goulots d’étranglement des stocks. » précise Suzuki

Peu ou prou le même topo pour Kawasaki, bien que Jürgen Höpker-Seibert, directeur adjoint de la succursale allemande de Kawasaki Motors Europe, assure que « la situation dans notre chaîne d’approvisionnement est toujours stable. Nous ne prévoyons aucun problème de disponibilité dans le domaine des pièces de rechange ». Cependant, la production ne sera pas accélérée au vu de conjoncture actuelle.

Des porte-conteneurs au complet

La logistique entre l’Asie et l’Europe se complique. La plupart des porte-conteneurs étant réservés ou complets, il devient difficile et couteux pour les constructeurs et fournisseurs d’affréter leurs produits. Ainsi, Honda fait partie des constructeurs disposant d’un stock de machines parfois limité en concession. De toute évidence, leurs deux-roues manufacturés en Europe ne sont pas ou peu impactés par la situation.

