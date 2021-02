Si vous avez lu Moto Magazine numéro 373 (ce que toute l’équipe vous souhaite ici, il paraît que c’est bon pour l’équilibre, un cheveu soyeux et une digestion sans heurts), vous n’aurez pas manqué un article intitulé "Champion du monde, pourquoi faire ?" et qui se posait la question de la stratégie de Suzuki en ces moments de double titre de champions du monde en MotoGP et en Endurance (et même pour la 16ème fois dans cette discipline ô combien exigeante). Dans cet article fort complet, le directeur de l’activité moto de Suzuki France, Guillaume Vuillardot, l’assurait : ok, le planning a pu paraître un peu vide ces derniers temps, mais les grosses Suzuki, c’est pour bientôt.

Vive l’Hayabusa 2021 !

Les images diffusées officiellement par Suzuki sur un teaser ne laissent planer aucun doute : un anneau de vitesse, une moto qui trace à la vitesse d’un faucon en piqué, le tableau de bord typique avec les deux gros cadrans à aiguilles, impossible de se tromper. Une nouvelle Hayabusa est donc en approche. Vraiment nouvelle ? Une 1500 turbo ? Une simple remise à niveau de l’ancienne ? Pour tout savoir, rendez-vous ici même vendredi 5 février à 8 heures !

Alors le message est clair, restez connectés !