Ecopes, optique, tableau de bord : c’est comme cela que la nouvelle Suzuki GSX-S 1000 se distingue de l’ancienne version. A l’occasion de sa mise en conformité à la norme Euro 5, le nouveau gros roadster de chez Suzuki se rachète une posture. On note donc ce phare pour le moins "moderne" avec ses deux lentilles superposées (Suzuki suit donc le concept du phare chelou popularisé par Yamaha sur sa gamme MT-07 et MT-09), des écopes latérales plus rectilignes et descendant plus bas que par le passé, tandis que la jonction avec la radiateur semble être confiée à une petite patte qui ferait presque office d’aileron ! Les clignotants sont confiés à des LEDs.

Rapport qualité-prix avant tout !

Fidèle à sa philosophie, Suzuki se veut encore avec cette GXS-S 1000 le chantre du rapport qualité prix : en effet, à 13 199 € (disponible fin juin 2021), cette GSX-S 1000 n’est pas plus chère que des moyennes cylindrées un peu prétentieuses ! Or, aux amateurs de belles et nobles mécaniques, elle offrira un généreux quatre-cylindres en ligne dérivé de la lignée des GSX-R.

Malgré le passage à Euro 5, il offre un peu plus de puissance qu’auparavant : 152 chevaux à 11000 tr/min (contre 150 à 10000 auparavant), pour compenser un couple un tantinet en retrait (106 Nm à 9250 tr/min contre 108 Nm à 9500 tr/min auparavant). Le bloc reçoit de nouveaux arbres à cames, un nouvel échappement, et le package électronique a été affiné (accélérateur ride-by-wire, 5 niveaux de contrôle de traction, 3 modes de conduite). Un shifter up and down fait partie de la dotation de série.

Le tableau de bord est confié à une dalle LCD, proche dans l’esprit de ce que l’on connaît sur la 1050 V-Strom. Les pneus sont confiés à des Dunlop Roadsport 2, probablement pour une histoire d’économie, car on a connu plus tranchant ! Bref, voici une concurrente de taille pour la dernière évolution de la Honda CB 1000 R...