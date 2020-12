Nouvelle Moto Guzzi V7 : en 850 pour 2021 !

Avec la 85 TT, je m’étais dit "enfin une marque qui reste raisonnable, cohérente et qui ne verse pas dans les "camions aux gros cubes"... Mais voilà, j’avais tout faux ! C’est reparti...! Plus, plus et encore plus...! Ma question : (...)