Suzuki Hayabusa 2021 : le faucon enfin remplumé !

une Hayabusa 2021 pour quoi faire, du 80 sur national, du 130 sur autoroute et du 50 voir 30 en ville ou alors un excès de grande vitesse avec confiscation du véhicule et plus de permis plus en prime une "petite" amende ben je vais (...)