Maverick Vinales a frappé fort en s’imposant au Qatar pour la manche inaugurale du Championnat du monde MotoGP. L’Espagnol, troisième sur la grille de départ, bouclait le premier tour de course au 6e rang. Puis, il a successivement pris le meilleur sur Valentino Rossi (SRT Yamaha), Aleix Espargaro (Aprilia) Fabio Quartararo (Yamaha), Jack Miller (Ducati) et Johann Zarco. A huit tours de de l’arrivée il s’est emparé de la tête aux dépens de Francesco Bagnaia avant de filer vers la victoire. Le n°12 avait déjà remporté la manche inaugurale au Qatar en 2017, c’était lors de sa première course au guidon de la Yamaha M1.

Les places d’honneur se sont jouées dans le dernier virage de la course entre Zarco, Bagnaia et Joan Mir (Suzuki). Auteur d’une mauvaise qualification (comme souvent en 2020), le Champion du monde s’élançait depuis la dixième position sur la grille. Mais il n’a pas paniqué, il a bien géré ses pneus, et en fin de course, il a pu venir disputer la deuxième place. Position qu’il a occupé dans le dernier tour avant de se louper dans le dernier virage. Grâce à l’incroyable moteur de la Ducati, Zarco et Pecco ont pu en profiter dans la dernière ligne droite. Superbe résultat pour Zarco qui termine premier pilote Ducati, devant les officiels ! C’est également son premier podium au Qatar toutes catégories confondues.

Fabio Quartararo conclut le week-end au cinquième rang. Le Niçois espérait certainement mieux. Il s’est bien battu dans le dernier tour pour obtenir cette place face à Alex Rins (Suzuki), sixième. Au guidon de la nouvelle Aprilia RS-GP, Aleix Espargaro a démontré de belles choses. L’Espagnol s’adjuge la 7e place et termine juste devant son frère Pol, qui effectuait pour sa part son premier Grand Prix avec le HRC. Et on peut dire que ses débuts sont plutôt prometteurs. Il termine à moins de six secondes du vainqueur.

Déception pour Jack Miller qu’on attendait comme l’un des favoris de cette manche inaugurale au Qatar. Il repart avec les points de la neuvième place. Sa déception à l’arrivée contrastait avec la joie d’Enea Bastianini (Ducati Avintia). Débutant dans la catégorie, le jeune italien s’offre un top 10 pour sa première. Les deux autres rookies, Jorge Martin (Pramac Ducati) et Luca Marini (Ducati Sky VR46) se classent respectivement quinzième et seizième.

Plusieurs pilotes n’ont pas rallié l’arrivée. C’est le cas de Danilo Petrucci (Tech3 KTM), victime d’une chute dans le premier tour. Takaaki Nakagami et Alex Marquez, tous deux membres du team LCR Honda, sont également partis à la faute.

Classement du Grand Prix du Qatar, premier GP de la saison 2021

PILOTES TEMPS / ÉCART

1. MAVERICK VINALES

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 42m28.663s

2. JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +1.092s

3. FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM +1.129s

4. JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +1.222s

5. FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +3.030s

6. ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +3.357s

7. ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING TEAM GRESINI +5.934s

8. POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM +5.990s

9. JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM +7.058s

10. ENEA BASTIANINI

AVINTIA ESPONSORAMA RACING +9.288s

11. STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM +10.299s

12. VALENTINO ROSSI

PETRONAS YAMAHA SRT +10.742s

13. MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +11.457s

14. BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +14.100s

15. JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +16.422s

16. LUCA MARINI

SKY VR46 AVINTIA TEAM +20.916s

17. IKER LECUONA

TECH 3 KTM FACTORY RACING +21.026s

18. FRANCO MORBIDELLI

PETRONAS YAMAHA SRT +23.892s

19. LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING TEAM GRESINI +46.346s

20. ALEX MARQUEZ

LCR HONDA CASTROL OUT

21. TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA IDEMITSU OUT

22. DANILO PETRUCCI

TECH 3 KTM FACTORY RACING OUT

Le deuxième Grand Prix de la saison se tiendra dès le week-end prochain, toujours au Qatar. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.