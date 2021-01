Depuis 1921, Moto Guzzi construit ses motos sur un site industriel sur les rives du lac de Côme, en Italie, et cela n’a pas changé depuis le début. C’est d’ailleurs le seul constructeur historique à produire encore sur le site de ses origines et c’est peut-être cela qui explique que les Moto Guzzi ont ce petit caractère unique, cette délicate touche d’intemporalité, qui les distingue de la concurrence.

Buon compleanno !

Oui, c’est comme cela que l’on dit "bon anniversaire" en Italien ! De fait, les Journées Mondiales Moto Guzzi, qui seront organisées du 9 au 12 septembre, sont de retour 10 ans après leur dernière édition. Des dizaines de milliers de passionnés risquent bien d’accourir du monde entier - exception faite des incertitudes liées à ce satané virus qui court toujours.

Mais le virus de la passion motocycliste, lui, s’exprimera une nouvelle fois avec, pour l’occasion, la présentation de séries limitées du Centenaire, dont la livrée s’inspirera de la légendaire Otto Cylindro (V8) de GP, et qui sera déclinée sur les V7, V9 et V85 TT. On assistera retour de cette fameuse livrée verte avec réservoir aluminium et selle marron, qui était déjà sur la moto de course de l’époque. Elle vous plait, cette déclinaison de couleur ?

Alors, début septembre à Mandello, il y a de fortes chances que l’équipe de Moto Magazine soit au rendez-vous. On s’y retrouve ?