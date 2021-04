2021 est une année spéciale pour Moto Guzzi car elle célèbre son centenaire. De fait, en plus de fêter cet évènement historique en septembre 2021 à Mandello, la firme italienne renouvelle son calendrier de parcours en programmant des voyages au guidon de leurs dernières motos.

Moto Guzzi Experience 2021 : des road trips dépaysants et un itinéraire historique

Depuis 2017, Moto Guzzi organise des road trips à moto afin de satisfaire les plus aventuriers d’entre nous. Pas question donc, pour ses 100 ans, de ne pas renouveler l’expérience cette année. Et point besoin d’embarquer sa moto, puisque toute la gamme de la firme à l’aigle est mise à disposition : V7, V85 TT et V9.

Si le programme débute en Italie, il prévoit aussi les Balkans et la Tunisie, sur de belles routes soigneusement sélectionnées pour motardes et motards :

En Sardaigne (du 25 au 31 mai)

Dans les Dolomites (du 23 au 26 juillet)

En Toscane (road trip consacré à la Moto Guzzi V85 TT, du 1er au 4 octobre)

Dans les Balkans (du 3 au 10 juillet)

En Tunisie (du 9 au 18 octobre)

De plus, en vue de marquer ses 100 ans, Moto Guzzi organise également un parcours mythique et symbolique du voyage à moto : celui du Cap Nord (27 jours de route du 17 août au 12 septembre). Intitulé "Voyage du centenaire", il souhaite rendre hommage au raid de 1928 réalisé par l’émérite Giuseppe Guzzi et sa Moto Guzzi GT 500 Norge. L’itinéraire historique vous fera traverser les paysages de l’Europe du Nord, pour enfin rejoindre les Journées Mondiales Moto Guzzi à l’usine de Mandello del Lario, sur les rives du lac de Côme.

Un voyage de rêve ? Assurément !

Des voyages ouverts à toutes et tous

Si faire partie des membres de la communauté officielle de Moto Guzzi - intitulée "The Clan" - offre des avantages, la firme italienne précise que ce calendrier est ouvert à toutes les motardes et motards. Une fort belle occasion de (re)découvrir les twins de la marque au gré des étapes.

La formule spéciale "all inclusive" est renouvelée cette année : elle offre la pension complète avec déjeuners et diners, et prend en charge l’utilisation des motos, le carburant et tout type d’assistance pendant le voyage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel international de Moto Guzzi. Vous pouvez également obtenir des informations et vous inscrire en écrivant à cette adresse.