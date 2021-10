Ça y est, après quelques années, MV Agusta sort une nouvelle F3 800 : la F3 RR ! La base reste la même avec sa puissance à 147 chevaux, mais la marque a effectué quelques réglages pour réduire les frottements internes.

Ce 3 cylindres est équipé de soupapes en titane. Le châssis est modifié au niveau du bras oscillant. Les réglages des suspensions ont été optimisés pour la piste. La jante arrière perds environ 500 grammes pour une inertie en baisse de 7 %. La ligne d’échappement, le radiateur d’huile et l’embrayage ont été changés. Enfin, la F3 RR bénéficie d’un quickshifter EAS de troisième génération.

Pour la partie électronique, la F3 est munie d’un tout nouveau tableau de bord TFT de 5,5″. Il vous permettra de régler les aides au pilotage gérées par une nouvelle IMU, telles que le traction control ou l’anti-wheeling. Autre nouveauté : l’arrivée d’un ABS en virage Continental et d’un launch control.

Pour optimiser son coté sportif, de nouveaux ailerons en carbone sont intégrés au carénage, ce qui offrirait jusqu’à 8 kg de charge à 240 km/h. Le nouveau garde-boue devrait optimiser le flux d’air vers le radiateur. Quant à la bulle, elle est plus haute que sur l’ancienne version et les repose-pieds offrent plus de grip. Quant à la selle, MV Agusta a opté pour un revêtement antidérapant.

Un kit racing est également proposé avec un capot de selle, un bouchon de réservoir et des leviers de freins/embrayages fabriqué par CNC. Mais le petit plus de ce kit, c’est la ligne d’échappement Akrapovic homologuée permettant de porter la puissance à 155 chevaux et de faire baisser le poids total à 165 kg à sec.

Pour ce qui est du prix, la nouvelle F3 RR sera vendue 21 900 €.