À l’occasion du 60e anniversaire de Yamaha en Grand Prix, la marque propose une livrée exclusive sur les modèles de la série R 2022.

Yamaha en Grand Prix .. C’est une longue histoire ! Depuis sa première participation, le 21 mai 1961 pour le GP de France, le constructeur japonais a remporté plus de 500 victoires, 38 titres de pilotes, 37 titres de constructeurs et 7 titres par équipes. Rien que ça - et l’on croise les doigts pour le titre de Fabio Quatararo en 2021 !

Nostalgie...

Pour célébrer ses 60 ans en Grand Prix, Yamaha sort une nouvelle cuvée pour ses sportives R avec le coloris historique du thème « Speed Block ». Des couleurs qui rappelle sans doute la 0W 48 de Kenny Roberts en 1980.

Les modèles R1, R7, R3 et R125 abordent une carrosserie blanche avec une bande rouge horizontale et des lignes blanches verticales pour recréer le design Speedblock en rouge. Le garde-boue avant est entièrement rouge et les roues sont dorées. Pour compléter le look, un logo commémoratif d’anniversaire et une bande rouge sont disposés sur le dessus du réservoir de carburant et de la proue.

Cette livrée sera disponible chez votre concessionnaire à partir de novembre 2021, pour, dans le cas de la R7, un supplément de 500 €. Pour rappel, pour ses 50 ans de compétition Yamaha avait déjà réalisé ce concept avec le coloris "Speed Block" jaune, noir et blanc.