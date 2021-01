74 chevaux, 147 kilos : voici un programme alléchant, n’est-ce pas ? C’est ce que propose la version Euro 5 de la 701 Supermoto by Husqvarna. Et comme un bonheur ne vient que rarement seul, la machine se dote de nouveaux Brembo Stylema, d’un éclairage revu et d’un nouveau tableau de bord.

Plus de Long Range

La version Enduro, qui partage la même base et se différencie par ses trains roulants, est également reconduite pour 2021 en homologation Euro 5 et en évoluant dans les mêmes proportions. Elle fait un kilo de moins (146), possède toujours un ABS déconnectable pour les virées en TT. On note que sa version Long Range (dotée d’un gros réservoir de 25 litres) disparait du catalogue.