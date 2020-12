Elle est à l’opposé de la tendance actuelle en matière de trails (voir la récente Ducati Multistrada V4, par exemple) : à ceux qui ne sont pas sensibles aux hyper trails qui font 160 chevaux et plus, Honda étend son catalogue avec la nouvelle CRF 300 L, un petit monocylindre passe-partout que l’on verrait bien pour aller chercher le pain, ou pour aller explorer la Patagonie...

Plus puissant, plus léger

Nos amis lecteurs ayant un brin de culture moto se rappellent forcément les précédentes CRF 250 L, que Honda proposait en version L comme en version Rallye. Cette 300 en constitue une évolution, progressant sur tous les points.

Côté moteur, le bloc passe de 249 à 286 cm3 par augmentation de la course. La puissance fait un bond de 10 % (passant de 25 à 27,3 chevaux à 8 000 tr/mn), tandis que le couple grimpe de manière plus prodigieuse encore, avec une hausse de carrément 18 % (de 22,6 Nm à 6 750 tr/mn à 26,6 Nm à 6 500 tr/mn). L’allonge de la moto devrait y gagner, d’autant qu’aux cinq premiers rapports de boîte plus courts est associée une sixième plus longue, pour les trajets routiers.

Une bonne nouvelle venant rarement seule, le poids est en baisse de 4 kilos, grâce à un châssis largement revu et l’utilisation d’aluminium pour le bras oscillant et le té de fourche inférieur, plus légers de 550 et 730 grammes respectivement ! Le collecteur d’échappement contribue également au régime général, à hauteur de 660 grammes économisés. Et puisque vous voulez tout savoir, Honda a gagné 240 grammes sur la couronne de transmission secondaire, 260 grammes sur l’axe de roue arrière, 190 grammes sur le réservoir (de 7,8 litres) et 70 grammes sur le nouveau tableau de bord LCD, plus lisible qu’auparavant. Light is right !

Plus off-road, mais pas que...

Sans renier une certaine polyvalence, qu’elle doit surtout à son gabarit contenu, la CRF 300 L améliore encore ses aptitudes vertes. Les débattements de suspension sont en effet revus à la hausse : la fourche inversée Showa de 43 mm de diamètre passe de 250 à 260 mm, tandis que l’amortisseur en gagne 20, de 240 à 260 mm. Mieux encore : la garde au sol passe de 255 à 285 mm, ce qui sera parfait pour affronter des pierriers ou descendre des trottoirs hostiles.

Forcément, avec des valeurs pareilles, la hauteur de selle augmente elle aussi : encore que, à 880 mm désormais, elle ne grimpe que de 5 mm, ce qui, on l’admet, ne met pas la CRF 300 L à la portée de toutes les jambes.

En revanche, elle sera presque à la portée de toutes les bourses, en s’affichant à 5 799 € (la CRF 250 L Euro 4 était à 4 999 € en 2017), dès février 2021, et seulement en rouge. La version Rally ne sera pas importée en France ; dommage pour ceux qui trouvaient son look de petit proto du Dakar absolument irrésistible !