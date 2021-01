Au cas où ça vous aurait échappé, Indian a récemment fait évoluer sa gamme avec le moteur 116 (cubic inches), soit 1890 cm3, histoire de poursuivre la battle qui lie les deux grandes marques américaines depuis plus d’un siècle, et de se positionner au-dessus des Harley-Davidson 107 (1745 cm3) et 114 (1870 cm3).

De fait, sur une Roadmaster 116, avec la bulle réglable, le GPS, la sono, la selle chauffante et réfrigérante (non, c’est sérieux, c’est une autre innovation Indian), on se dit qu’on a la totale pour cruiser à l’américaine. Et pourtant, on pouvait faire encore mieux !

L’offensive techno

Indian a en effet déposé récemment des brevets qui concernent de nouvelles technologies sur une Roadmaster. L’élément principal concerne l’éclairage, adaptatif en virage et capable de moduler son faisceau en ligne droite en fonction de la vitesse. On peut voir l’optique particulièrement complexe sur les brevets.

Nonobstant, la moto présentée sur les brevets ne disposait de pas moins de 21 capteurs ainsi eu de deux radars avant et arrière, ainsi que un de chaque côté. De là à imaginer un régulateur de vitesse adaptatif, des systèmes d’alerte anti-collision, une aide au parking, il n’y a qu’un pas. Et si c’est le cas, on peut s’attendre à voire Harley-Davidson répliquer...