PYRÉNÉES

Si, comme moi, vous trouvez que les chiffres suscitent un ennui mortel, en voici quelques-uns qui pourraient bien produire l’effet inverse : 991 km, 34 cols,

3 852 virages, 15 937 m de dénivelé positif, 2 115 m d’altitude et…168 heures

avec le sourire ! Ça vous intéresse ? Suivez-moi de l’Atlantique à la Méditerranée, de Hendaye à Banyuls en passant par le cirque de Gavarnie

et le col du Tourmalet. Prêt pour le film ?

HAUTE-PROVENCE

Cette région garantit quasiment le grand beau temps, mais surtout des changements de décor fabuleux, avec l’altitude, ou en passant d’une vallée à l’autre. On vous invite ici à franchir deux grands cols et à serpenter dans les vallées du Haut-Var et du Haut Verdon. Un véritable défilé de paysages somptueux, de villages perchés, de cours d’eau impétueux et de virages à gogo.

ALSACE

Avec une tradition culinaire gourmande, des routes à faire frémir d’impatience et des décors de cinéma à foison, l’Alsace incline à se dégourdir lesroues et les papilles. De Strasbourg à Thann, l’itinéraire est riche de villages aux maisons à colombages et en vignobles ; alors que la route des Crêtes qui grimpe dans le massif des Vosges serpente entre pâturages et forêts. À faire absolument une fois dans sa vie de motard !

BEAUJOLAIS

Lovée aux confins nord du Massif central, entre Loire et Saône, autrement

dit entre l’A77 et l’A6 pour les vacanciers pressés, cette région, trop souvent oubliée, est pourtant le lieu de vrais plaisirs motards. Paysages vallonnés et des routes viroleuses entre forêts, vignes, celles du festif beaujolais, et prés, où paissent les fameux boeufs charolais,pour en prendre plein la vue ou soigner son pilotage.

NORMANDIE

La Normandie évoque le camembert, le cidre ou le Débarquement de juin 1944.

Mais elle est intéressante à bien d’autres titres. Des blanches falaises de la Côte

d’Albâtre aux rochers du Cotentin, nous avons longé la côte pour vous plonger

dans des décors sauvages, comme cette plage presque tropicale cachée au

bout d’une route sans issue, et vous faire visiter de charmantes villes. C’est parti pour humer le grand air !

AU FIL DU TARN

Bien connu pour ses gorges, le Tarn a façonné un décor pour la moto en

cisaillant les plateaux des Grands Causses ! Au plaisir de conduire s’ajoute à chaque virage celui de découvrir un paysage à couper le souffle. Nous vous guidons ici des Cévennes, où il prend sa source, jusqu’à Moissac, où il se fond dans la Garonne. Plus de 350 km à travers la Lozère, l’Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.