Actus : la BMW GS a 40 ans !

En 1980, BMW lançait la R 80 GS et défrichait le concept du gros trail routier qui fait toujours florès. Motorisée par le bien connu flat-twin, cette machine a fait de la polyvalence son maître mot. Mais si la première Gelände / Strasse avalait avec la même aisance chemins et routes, les derniers modèles, de par leur embonpoint, incarnent plutôt la GT idéale. Nonobstant, quel que soit le millésime, son succès ne s’est jamais démenti.

Prospective : quelles motos deviendront mythiques ?

Performances hors du commun, rareté avérée, passé glorieux ou simple carrière populaire alimentant les conversations de comptoir, les critères qui portent certaines motos au panthéon du deux-roues sont multiples. Même certaines ayant subi un échec commercial finissent parfois sur un piédestal … Petit tour d’horizon des « prétendantes » à l’éternité…

Triumph Bonneville, une icône toujours vivante !

La Triumph Bonneville est l’une des machines les plus mythiques de l’histoire de la moto. Si la célèbre Honda CB 750 révolutionna la moto en 1969, la Bonneville T120 sortie dix ans plus tôt, reste la moto la plus emblématique de l’industrie motocycliste anglaise. Une icône née en 1959 et qui tient aujourd’hui encore une place de choix dans la gamme Triumph.

Saga Honda VFR : sa majesté le V4

Apparue en 1985, en 750 cm, la Honda VFR, incarnait le sportive prête à en découdre sur circuit tout en restant prête à abattre des kilomètres. Un positionnement sport-GT respecté tout au long de la lignée quand nombre de ses concurrentes se sont radicalisées pour un usage circuit affirmé. Et si la vitesse c’est dépassé, la dernière VFR 800 apparue en 2004 est encore au catalogue. Retour sur le raffinement du dernier V4, sur la versions « Carat » de 1988 et la RC 30 qui ont marqué l’histoire.

La saga des Ténéré, filles du désert

Suscitée par l’engouement pour les rallyes-raids, la 600 Ténéré de 1983 fut la première machine vraiment prête pour l’aventure « clé en main ». Le monocylindre sera le premier d’une longue lignée jusqu’en 2016. L’appellation se verra aussi apposée sur des bicylindres, un 750 en 1989, la 1200 depuis 2010, sur la dernière 700 mais aussi sur un sulfureux 4-cylindres en ligne, sur le Dakar. Prêts pour l’aventure ?

Harley-Davidson Electra-Glide : luxe et longévité

Symbole du tourisme à l’américaine, la Harley-Davidson Electra Glide est apparue dans la gamme du constructeur en 1965 et y figure encore. Du haut de ces cinquante-cinq ans, elle n’a eu de cesse au fil des années de progresser en termes de motorisation comme d’équipement pour proposer, toujours dans le respect de la tradition, la version la plus luxueuse possible du grand tourisme. La concurrence a tenté quelques percées avec des modèles plus puissants, mais son style, souvent imité, est resté finalement inimitable.

Motos d’art et d’essai

Qu’il s’agisse d’engins d’exception ou qu’ils aient innové en matière de technique, de concept ou de design, les modèles présentées ici sont tous des raretés. Ils ont marqué les esprits, parfois des générations de motards puis sont souvent tombés dans l’oubli. Réminiscences en tous genres.

La saga des V-twins Ducati, de la 851 à la Panigale V2

En développant les twins Desmoquattro, Ducati a écrit durant 35 ans l’un des plus beaux chapitres de l’histoire de la moto sportive, sur route comme sur piste. Auréolé de prestige et de succès, de la toute première 748 IE de 1986, en passant par les 851, 916, 999, 1098 jusqu’à l’actuelle Panigale V2, ces Superbike n’ont cessé de faire rêver les amoureux de belles mécaniques. Plongeon dans l’historique et redécouverte de la dernière 955 Panigale.

Royal-Enfield Bullet : fin de règne

Fabriquée en Angleterre de 1949 à 1962, la Bullet a continué d’être produite sous sa forme originelle, en Inde jusqu’en 2008 ; avant d’être remplacée par la version à injection, l’Electra 500 EFI. La norme Euro 5 sonne pourtant le clap de fin pour cette machine au capital sympathie sans pareil, tant dans le milieu de l’ancienne que de la préparation ou du voyage. Voyage dans le temps et comparatif ancienne/moderne.

Motos turbo : toute puissance toute

Au début des années 80, les constructeurs sont en quête absolue de performances : plus de puissance, moins de poids. Ainsi les machines turbo ont elles tenté de rivaliser avec les grosses cylindrées. Quarante ans plus tard, Honda CX 500, Kawasaki GPZ 750 et Yamaha XJ 650 turbocompressées font encore vibrer les anciens ; mais les plus jeunes en ont-ils déjà entendu parler ? Essai à sensations.

Motos des films culte

Motos, side-cars, scooters, nos engins préférés ont de tout temps inspiré les cinéastes. Les films où ils tiennent un rôle central sont rares, mais ils y incarnent souvent une valeur forte : liberté, rébellion, évasion, sans parler de la griserie du danger et des spectaculaires cascades. Certaines motos ont donc été choisies à dessein, quand d’autres, anodines, sont devenues culte pour avoir participé à des films mythiques. Florilège non exhaustif.