Vous vous souvenez du film "Un Eléphant, ça trompe énormément", où un couple achetait une maison derrière les pistes d’un aéroport, pour ensuite se plaindre du bruit ? Dans la même veine, l’ARAS (Association des riverains de l’autodrome d’Albi-Le Séquestre), riverains qui ont pourtant, en âme et conscience, choisi d’habiter à côté d’un circuit, feint de découvrir a posteriori que cette activité leur apporte des nuisances sonores et dépose des plaintes.

Maurice le coq

On appelle ça le syndrome "Maurice le coq", de ces nouveaux venus dans le paradis rural et qui se plaignent ensuite que, l’été, il y a des cigales et, que le matin, le coq chante…

L’ARAS dépose ainsi des plaintes en pagaille : 58 infractions ont été constatées, mais pas loin de 200 autres n’ont pas encore été instruites, parce que l’association attend les relevés des sonomètres de la fin de l’année 2020 avant d’en déposer d’autres. La menace est donc terrible pour le circuit : rien que pour les infractions constatées, le tribunal de police a ainsi condamné le circuit d’Albi a plus de 75 000 € d’amende (71 300 € d’amendes, plus les frais de justice). Une note qui pourrait s’alourdir rapidement. En attendant, les gestionnaires du circuit ont fait appel et tiennent à mettre en avant la construction d’un mur antibruit courant 2020.

Si la Fédération française de moto est également partie prenante du dossier, d’autres procédures ne manqueront pas d’obscurcir la destinée du tracé, qui doit voir en 2021 la tenue du 77e GP d’Albi.

Qu’en pensez-vous ? Est-ce qu’à terme, la pratique sur circuit sera menacée par toutes ces associations ?

En attendant, pour soutenir Albi, n’hésitez pas à signer la pétition !