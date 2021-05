Comme nous, vous aimez la moto. Comme nous, vous voyez arriver les beaux jours. Comme nous encore, vous avez un irrépressible besoin de faire de la moto. Ça tombe bien : pour vous donner encore plus envie de rouler et partager notre passion commune, Moto Magazine n° 377, daté de juin 2021, arrive dans tous les kiosques de France et de Navarre. Bonne lecture !

N’oubliez pas non plus que Moto Magazine, c’est aussi une présence tous azimuts sur internet, au sens large du terme : sur Motomag.com, bien sûr, mais aussi sur notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux, etc.

Actus vol de moto : le top-10 établi par la Mutuelle des motards pour 2020

Comme chaque année, la Mutuelle des motards publie son classement des motos et scooters les plus volés. En 2020, c’est le Honca 750 X-ADV qui a remporté la très mauvaise palme du deux-roues le plus choisi par les malfrats…

Essais : des trails routiers qui donnent envie, des roadsters qui envoient…

Les trails ont le vent en poupe. Normal, tant leurs capacités à “tout faire” (ou presque…) sont avérées. Si la BMW GS domine le segment, et depuis longtemps, les ambitions de ses concurrentes, notamment la nouvelle Ducati Multistrada V4S, sont grandes. La preuve avec un comparatif complet.

Les trails rois du marché sont rejoints par la Harley-Davidson 1250 Pan America. Au terme de l’essai que nous vous proposons, nous pouvons l’affirmer : cette moto est une sacrée (bonne) surprise !

Dossier : les voyagistes moto à l’heure du Covid…

Contraints et forcés par la pandémie actuelle, les voyagistes font le dos ronds et travaillent à nous faire rêver à nouveau, et le plus vite possible.

Équipement : en test, 4 paires de bottes pour la route

Trouver botte à son pied pour faire de la route n’est pas toujours simple. Pendant un an, Moto Magazine a testé quatre paires de bottes pour faire le bon choix sans vous tromper. Nous vous proposons également un grand test de régulateurs d’allure, qui permettent de maintenir une vitesse sans que la moto soit équipée d’un… régulateur de vitesse.