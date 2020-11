Salon virtuel, avancées palpables

Après une première salve de nouveautés prometteuses le mois dernier (BMW, KTM, constructeurs chinois, etc.), on a cette fois du lourd. Parmi les japonais, c’est Yamaha qui innove le plus avec les nouvelles MT et Tracer. Triumph cherche à faire une percée sur un marché moins “premium” et Ducati ose une Multistrada à moteur V4… On se félicite des démarches audacieuses, mais aussi des évolutions bienvenues avec la norme Euro 5. Reste à les essayer !

Motos Euro 4 : attractives fins de série ?

Bien que les nouvelles machines arrivant à partir du 1er janvier 2021 doivent être homologuées Euro 5, les Euro 4 déjà produites vont pouvoir rester plus longtemps que prévu dans les concessions. En effet, suite à la crise sanitaire, les constructeurs ont obtenu une dérogation pour continuer à les vendre après cette date. De bonnes affaires en perspective pour nous, motards ?

MotoGP : un titre inattendu et mérité pour Mir

Joan Mir a été couronné champion du monde MotoGP 2020 le 15 novembre – et de facto Suzuki – après avoir fini 7e de l’avant-dernière course de la saison à Valencia. Retour sur la carrière en Grands Prix de ce jeune Espagnol de 23 ans que personne, en début d’année, ne voyait décrocher la timbale.

Casques carbone ou fibre ?

Plus légers, mais plus chers que leurs équivalents classiques, les casques en carbone prennent une place significative dans les gammes des fabricants. Pour évaluer leur intérêt, nous avons confronté six modèles en carbone à leurs homologues en fibre de verre. Bilan : le jeu n’en vaut pas toujours la chandelle.

10 casques enfants à l’épreuve

Doit-on faire confiance aux casques pour protéger totalement les enfants lors d’une chute à moto ? Une étude récente via des crash-tests Certimoov portant sur la capacité de dix casques à limiter les effets des chocs, notamment rotatoires, tempère tout enthousiasme excessif sur la question.

Essais, déjà des nouveautés 2021 !

Aprilia RS 660, KTM 890 Adventure, Can-Am Spyder RT, Honda Forza 750. Une nouvelle plateforme cadre - bicylindre en ligne pour une sportivo-GT italienne qui préfigure une nouvelle gamme complète. Un trail aventurier autrichien qui se met à la norme Euro 5 en gagnant en cylindrée. Un trois-roues pour voyager mais avec un peu plus de fun. Et enfin un scoot’ qui veut faire de l’ombre au Yamaha TMax.

Reportage : Normandy Beach Race

Le dernier week-end de septembre s’est tenue la Normandy Beach Race sur la plage historique de Sword Beach, à Ouistreham (Calvados). En dépit de la pandémie et d’une météo capricieuse, les amoureux de sport mécanique vintage étaient au rendez-vous ! Machines hot rods des Fifties et tenues vestimentaires d’époque nous ont plongés dans l’élan optimiste de l’après-guerre.

16 motos mal-aimées, souvent à tort

Pas toujours simple de faire son trou dans le marché… Les motos que nous avons choisi de réunir dans ce dossier n’ont pas trouvé le succès auprès des motards. Des mal-aimées, en quelque sorte. Parce que, comme dans la chanson de notre Cloclo national, « si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l’on croit ».