30 nouveautés motos

BMW fait évoluer la mythique GS pour ses 40 ans, peaufine sa petite sœur 310 et présente un missile dénommé “M”, alors que, côté chinois, une nouvelle marque arrive, QJ Motor, et que Benelli et CF Moto innovent avec des 1200 / 1250 GT. Ducati fourbit sa Multistrada V4, Triumph sa Trident à petit prix et Honda sa gamme 650, entre autres…

Les 40 ans de la FFMC : un livre, une histoire

Guillaume Chocteau, administrateur de la Mutuelle des Motards et ancien membre du bureau national de la FFMC, met la dernière main à l’histoire du mouvement motard en France. Un véritable “pavé” de plus de 500 pages… Résumé de 40 ans de combats au service de la pratique de la moto et entretien avec l’auteur.

MotoGP : entretien avec Johann Zarco

Juste avant le Grand Prix de France qu’il a terminé 5e, Johann Zarco s’est engagé pour la saison 2021 avec Pramac Ducati MotoGP, chez qui il disposera d’une moto aux mêmes spécifications que celles des pilotes de l’équipe d’usine Ducati. Une belle récompense pour le Français, qui revient de loin.

Mini-matchs avec la BMW R 18

Après avoir avoir décortiqué son moteur et contemplé moult déclinaisons sur les réseaux sociaux (R 18 Dragster by RSD, R 18/2, etc.), il est enfin venu le temps d’essayer le plus gros des boxers BMW ! On avait hâte parce qu’il s’agit d’une vraie nouveauté et du retour de marque sur le segment du custom. On l’a donc aussi étalonnée aux côtés d’une Indian Springfield et d’une Harley-Davidson Softail.

Reportage : secouristes et médecins sur l’Aveyronnaise Classic

Mutuelle des Motards

Ils sont médecins, secouristes, et médicalisent les courses d’enduro françaises de manière unique sous l’entité AMIS, Assistance Médicale Inter Sport. Moto Mag les a suivis pendant trois jours sur l’Aveyronnaise Classic où leurs compétences uniques, leur passion et la notion de bénévolat prennent tout leur sens.

Match Benelli 752 S / Yamaha MT-07

Après des années de domination japonaise, la Chine aurait-elle des velléités de s’imposer sur le segment clé des roadsters mid-size ? C’est le pari – osé – fait par Benelli qui aligne sa très attendue 752 S face à une certaine Yamaha MT-07. Un match qui donnera sans doute l’occasion à la firme chinoise Qianjiang d’éprouver l’adage suivant : « À qui sait être patient, les choses arrivent toujours à temps »…

Technique : qu’apporte la 3e roue du Yamaha Niken

La Niken ne laisse personne indifférent. Avec elle, Yamaha affirme même avoir conçu l’arme ultime pour les virages, offrant plus d’adhérence et de stabilité, et donc aussi plus de sécurité. Mais est-ce effectivement le cas ? Ce trois-roues surclasse-t-il la traditionnelle Tracer 900 dont il est dérivé ? On a mesuré, car mesurer, c’est vérifier…

10 gonfleurs et compresseurs testés

Maintenir ses pneus à la bonne pression est essentiel autant pour le confort

de conduite que pour la sécurité. Il existe deux catégories d’outils pour

cette opération : les compresseurs électriques et les pompes manuelles.

Nous avons testé cinq modèles de chaque catégorie pour éviter de finir à plat.

Road-trip : 400 km de Chambéry à Barcelonnette

Depuis quatre ans, l’Alpes Aventure Motofestival est un véritable succès, et occupe une place de plus en plus importante dans le paysage moto français. La preuve, cette année, parmi les exposants, on ne comptait pas moins de 36 équipementiers et 12 constructeurs ! Dont Honda, pour lequel organiser un road-trip pour s’y rendre était une évidence.