Qui d’autre aurait-t-on pu mettre en couverture que Valentino Rossi, le nonuple champion du monde ? Lui qui a décidé mi-août de mettre un terme à 26 ans de carrière MotoGP le 14 novembre à Valence. Pour fêter ce pilote de légende, un point sur les raisons qui l’ont poussé à raccrocher le cuir, et un portfolio géant résumant son parcours, de la 125 au MotoGP.

GP Mag n°2 : le sommaire

Rencontre avec Fabio Quartararo et Remy Gardner

Les deux autres pilotes qui se mettent en lumière en cette fin de saison, ce sont les leaders actuels des championnats MotoGP et Moto2, le Français Fabio Quartararo et l’Australien Remy Gardner. Pour mieux vous les faire découvrir, on s’est rendu chez eux. Et on a appris pas mal de choses ! Comme le fait que Fabio était le voisin du rallyman Dani Sordo, et que Remy Gardner était capable de construire une voiture...

GP Mag n°2 : technique, histoire et découvertes

Côté technique, on se concentre cette fois sur la poignée de gaz des MotoGP, qui permet au pilote de jouer avec 300 chevaux. On plonge aussi dans le passé pour vous faire découvrir un pilote/ingénieur de haut vol, l’Australien Warren Willing. On se rend du côté de Nîmes chez le fabricant français de cuir Furygan. Et on vous livre toutes vos rubriques habituelles avec les statistiques, les petites phrases qui tuent, le meilleur de twitter, une anecdote avec Bar2, des portfolios et le dessin de Nikolaz.

Que demande le peuple ?! GP Mag N°2, 148 pages de passion MotoGP, chez votre marchand de journaux dès le 23 septembre !

Thomas Baujard, rédacteur en chef de GP Mag