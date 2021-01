Après quelques années de pause, nous voici au guidon d’une moto exotique pour plusieurs mois. Du bizarre, pour paraphraser les Tontons flingueurs, une 310 T de la jeune marque chinoise Zontes. Notre objectif : prouver que les clichés associés au made in China ne sont plus d’actualité ! Bravo à l’importateur GD France qui a accepté sur-le-champ ce test sans concession.

Taillée pour la route

C’est donc la 310 T, un trail routier – une catégorie très en vue –, que nous avons choisie, après avoir été agréablement surpris par les prestations du modèle 310 X lors de notre « hivernale 2019 » (MM n° 364). Pour rappel, la 310 T est propulsée par un monocylindre de dernière technologie cubant 312 cm. Un choix de motorisation osé tant il a disparu sur les routières… Sa puissance est de 35 ch. Cela peut paraître maigre, mais son rendement est en fait supérieur à celui du 690 KTM !

Pour la route, cette Zontes 310 T est ultra-équipée : bulle, trappe de réservoir et selle électriques, port USB, vide-poches, pare-mains, porte-paquet, protections latérales tubulaires, démarrage sans clé, modes cartographiques « Sport » et « Eco », éclairage à leds, etc.

« Moto de la rédaction »

Vous l’aurez compris, cette moto vendue 4 890 € semble être un bon plan pour les titulaires du permis A2 et, pour les autres, une alternative au « toujours plus, toujours plus cher et plus compliqué ». Alors nous, on va rouler, rouler et rouler encore pour savoir si cette Zontes est capable d’aller loin et sans encombre.

Axel a déjà bien entamé sa vie de « moto de la rédaction » en abattant 963 km (en rodage) pour la ramener d’Aix-en-Provence à Montreuil. Après une journée et demie, et dix heures en selle, elle a déjà dévoilé une position confortable, une tenue de route très saine et un petit mono prometteur… Ceux qui pensent que « 310 cm3, c’est trop juste pour le grand tourisme, etc. » peuvent déjà revoir leur avis après cette mise en jambe ! En solo pour l’instant.

Cette « remontée » de la France a également été l’occasion d’évaluer sa consommation moyenne, calée sur 4 l/100 km. Elle va normalement baisser après rodage et « libération » du moteur.

Suite du programme : la Zontes 310 T va passer dans les mains des journalistes de la rédaction, tout l’été, pour de longues virées, et nous vous ferons des points réguliers dans chaque numéro de Moto Magazine ainsi que sur notre site et nos réseaux sociaux, avec « récap’ » des kilomètres effectués, de l’usure et de l’entretien. Nous ne cacherons rien de la vie mouvementée que s’apprête à vivre notre Zontes.

Et comme on lui cherche un petit nom, n’hésitez pas à nous envoyer vos propositions : le plus sympa et original sera retenu, promis !