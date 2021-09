C’est officiel : le 23 novembre, présentera la moto qui fera entrée la marque de Mandello Del Lario dans un nouveau centenaire ! En effet, celle-ci n’a jamais changé de lieu et continue de produire ses machines sur les rives du lac de Côme depuis 1921 (la marque a été créée le 15 mars 1921, on en a déjà parlé dans certains de nos articles et vidéos).

Moteur liquide !

Et cette Guzzi du renouveau conserve le fameux V-twin face à la route, mais il est refroidi par eau, ce qui est totalement inédit ! Il semble, d’après les premières infos glanées ici et là, qu’elle disposerait d’un nouveau moteur 1000 cm3 (conçu pour pouvoir être décliné de 800 à 1300 cm3) et développant ici 110 chevaux.

Le tableau de bord dévoile un compte-tours avec une zone rouge à 10 000 tr/min. Voilà qui est intéressant... même si c’est la valeur et le régime de couple qui permettront de mieux cerner la vocation de cette machine.

Deux versions

Les photos font état d’une version standard et d’une autre dotée de suspensions semi-actives Öhlins. Des freins Brembo équipent les deux versions. L’équipement a l’air complet : ABS corner, anti-patinage, éclairage à LEDs, shifter. On ne sait pas s’il y aura d’autres fonctions électroniques, car on sait que le groupe Piaggio travaille sur son propre système de radar et de régulateur adaptatif, non pas avec Bosch, qui équipe les autres marques, mais avec une compagnie israélienne. Côté train roulants, l’orientation de cette machine à grand guidon est clairement routière, avec du 120/70 x 17 devant et du 190/55 x 17. On en saura plus prochainement sur d’autres caractéristiques essentielles telles que le poids, la capacité du réservoir et la hauteur de selle...

En tous cas, elle fait plaisir cette V 100. Qu’en pensez-vous ?