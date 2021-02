Et voici une nouvelle Husqvarna ! Non, ce n’est pas la Norden 901, pour celle-là, il faudra patienter un peu. Par contre, la gamme Svartpilen s’élargit : en plus de la 701 et de la 401, voici la 125. De quoi démarrer sa carrière de motard avec un roadster stylé et plein de caractère !

L’attaque des clônes

On sait que KTM et Husqvarna partagent un maximum d’éléments communs dans le cadre d’une politique de plateformes. Ainsi, la Svarpilen 125 a beaucoup de choses en commun avec une Duke 125 qui, elle aussi, a obtenu sa certification Euro 5. De, la Svartpilen 125 se dotera de pneus Pirelli à crampons, de feux à LEDs, de repose-pieds usinés CNC. Les suspensions sont confiées à une fourche WP APEX à cartouche de 43 mm, tandis que les freins Bybre sont sous le contrôle d’un ABS Bosch.

Compacte, maniable et très certainement agile, elle pèse toutefois 146 kilos (à sec), ce qui n’est pas rien pour une 125. Disponibilité fin février 2021.