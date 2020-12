Depuis 2004, la Suzuki DL 650 V-Strom a su s’attirer une clientèle de fidèles routards et d’utilisateurs exigeants, voyant derrière son physique, disons passe partout, un bel éventail de qualités, assorties d’une fiabilité n’ayant d’égal que sa polyvalence, et vice-versa. Bref : la Suzuki DL 650 V-Strom, c’est un peu l’archétype de la beauté intérieure.

Justement, en parlant de beauté, la plastique de sa grande soeur, la DL 1050 V-Strom, qui rend un hommage discret à la fameuse DR 750 "Big" de 1988, aurait pu constituer une source d’évolution possible.

Plus d’agrément

Eh bien, que nenni : Suzuki, une fois de plus, surprend son monde en faisant évoluer la 650 V-Strom... seulement à l’intérieur. Normes obligent, l’éprouvé V-twin décroche sa certification Euro 5. Le communiqué de presse donne dans la timidité, côté informations : on suppose que le V2 n’a pas subi trop d’outrages. La preuve, non seulement il conserve les valeurs de couple et de puissance qu’on lui connaissait (soit 62 Nm et 71 ch), mais elles sont obtenues à des régimes plus bas qu’auparavant : le couple maxi n’est plus délivré à 6 500 tr/mn mais à 6 300 tr/mn ; quant à la puissance, elle déboule à 8 000 tr/mn au lieu de 8 800 tr/mn par le passé. Bref : l’agrément devrait être encore meilleur.

Pour le reste, si vous aimez la V-Strom pour ce qu’elle est, votre coeur va continuer à être baigné dans cette indicible plénitude : en effet, rien d’autre ne change.

Sauf les tarifs, toutefois : disponible en trois coloris (gris, blanc, rouge), la 650 V-Strom 2021 subit une augmentation de 300 € (à 8 649 €) ; pour sa part, la version XT, plus équipée (protège-mains, sabot moteur, roues à rayons...), demandera cette année une rallonge de 250 € (à 9 249 € désormais), en quatre coloris (gris, noir/rouge, blanc, jaune).

Alors, dites-nous : elle vous tente, cette 650 V-Strom 2021 ? Suzuki a-t-il fait preuve d’une belle rationalité, ou a t’il manqué d’audace ?