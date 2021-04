Si vous avez manqué un excellent article intitulé "Champion du monde, pourquoi faire ?" et consacré à une analyse de la situation et des perspectives de Suzuki, courez donc en kiosque acheter un, non, plusieurs exemplaires, de Moto Magazine n° 373, une oeuvre d’art journalistique qui a sa place sur votre bibliothèque entre Tintin et Milou et la Pléiade.

Et, pour faire complément à cette lecture ô combien enrichissante, voici une autre nouvelle de la plus haute importance : la Suzuki SV 650 a reçu sa certification Euro 5.

La même en mieux

Les fans hardcore de la SV ne seront pas perturbés : Suzuki ne communique pas sur d"éventuels changements techniques.

La SV 650 (standard et A2) sera disponible dès mi-février dans les concessions en noir mat (cadre bleu), blanc (cadre rouge) et noir métal (cadre bronze) contre 6 949 €, soit une hausse, tout de même, de 400 €.

De son côté, la version SV 650 X sera vendue à 7 849 €, y compris en version A2, en noir/bronze.