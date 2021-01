Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis : après avoir décrété que la très mignonne Honda CB 350 H’ness ne serait pas commercialisée ailleurs qu’en Inde, Honda vient d’annoncer que cette machine serait également commercialisée au Japon.

Rappelons que l’Inde est un marché très friand de ce genre de machines, puisque ce sont les Royal Enfield Bullet 350 et Meteor qui font le gros des ventes, et que les Jawa et Benelli 400 Imperiale, ainsi que la Honda 350 veulent toute une part de ce gros gâteau !

Le poids des réseaux, le choc des photos ?

Il se trouve par ailleurs que l’arrivée de cette moto a fait vibrer les réseaux sociaux. En France comme ailleurs, de nombreuses voix se sont fait entendre pour la réclamer et rappeler qu’il y avait un marché pour les machines simples et abordables. Est-ce que les motards japonais, dont on sait l’amour qu’ils portent aux motos classiques, ont réussi à se faire entendre ? Est-ce que cette première étape en annonce une autre, plus globale, en termes de stratégie d’exportation ?

D’autant qu’au Pays du Soleil Levant, la GB 350, c’est son nom, est annoncée à 268 000 yens, soit 2 140 €. Alors là, on se remet à rêver !