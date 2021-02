C’est ce qui s’appelle prendre des risques : en arrivant sur le marché des gros trails, Harley-Davidson bouscule les (ses) habitudes et vient sur un segment où personne ne l’attend. C’est une première (si l’on oublie la très discutable Buell Ulysses) et, est-ce qu’en 2021, le client pour une Suzuki 1050 V-Strom, une Ducati Multistrada V4, une KTM 1290 Super Adventure, une Honda CRF 1100 Africa Twin et bien entendu, une BMW R 1250 GS aura l’idée de pousser la porte d’un concessionnaire de la marque de Milwaukee ?

Pour cela, Harley-Davidson aurait pu, comme à son habitude, pratiquer des tarifs "premium". Sauf qu’il n’est pas dans une très bonne passe (pour en savoir plus, un long article est consacré à la question dans Moto Magazine n° 374 ; si j’étais vous, je foncerait au kiosque le plus proche pour acheter ce numéro collector). De fait, le positionnement tarifaire de la 1250 Pan America est carrément agressif.

En effet, le prix du traill américain débute à 15 990 € (en noir ; supplément de 270 € pour une peinture bronze mat). La version Special, elle, commence à 18 290 €, justifiés par son équipement supplémentaire.

Les prix de la concurrence

Pour info, voici l’état du marché :

BMW R 1250 GS : à partir de 18 100 €

BMW R 1250 GS 40th : à partir de 24 200 €

BMW R 1250 GS Adventure : à partir de 19 300 €

BMW R 1250 GS Adventure 40th : à partir de 25 200 €

Ducati Multistrada V4 : à partir de 19 590 €

Ducati Multistrada V4 S : à partir de 22 190 €

Ducati Multistrada V4 Sport : à partir de 23 940 €

Honda CRF 1100 L Africa Twin : à partir de 14 899 €

Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports : à partir de 16 899 €

KTM 1290 Super Adventure S : à partir de 18 599 €

Suzuki DL 1050 V-Strom XT : à partir de 14 899 €

Une 1250 pas au rabais !

Harley-Davidson avait communiqué par le passé sur un bloc 1250 inédit, d’une puissance d’au moins 145 ch. En réalité, ce V2 de 1 252 cm3 (105 x 72 mm) développera 150 ch à 8 750 tr/min et 128 Nm de couple à 6 750 tr/min. Il est doté d’une distribution variable. Voilà qui lui permettra de ne pas jouer les seconds rôles dans cette catégorie.

Côté châssis, on note la présence d’une roue de 19 pouces à l’avant et de 17 derrière, chacune chaussée en Michelin Scorcher Adventure, une nouvelle monte de la part du manufacturier clermontois. La solide fourche inversée de 47 mm est entièrement réglable et l’amortisseur arrière débat sur 157 mm. Des freins radiaux sont proposés à l’avant. La hauteur de selle n’est pas précisée, mais la garde au sol est correcte, à 210 mm. Enfin, autre valeur essentielle, le poids : à 229 kilos à sec (245 avec les pleins - 21,2 litres dans le réservoir), il reste dans des valeurs hautes, mais correctes.

Côté équipement, la 1250 Pan America vient avec une électronique complète : ABS Corner, contrôle de traction et 5 modes de conduite (Sport, Route, Pluie, Off-Road et Off-Road Plus) qui influent sur le niveau de frein moteur, la réponse à l’accélérateur, le niveau de puissance, la réactivité des freins et du contrôle de traction.

Enfin, un écran TFT tactile permettra de contrôler tout cela, connecté par Bluetooth.

La 1250 Pan America Spécial encore plus équipée

Pour un supplément de 2 300 €, la version Special reste compétitive par rapport aux références du marché, tout en offrant un niveau d’équipement supérieur et quatre livrées de couleur (noir, gris, vert kaki ou orange / blanc, certaines teintes demandant un supplément). De fait, son poids augmente en conséquence : 242 kilos à sec, 258 avec les pleins.

Voici la liste de ces équipements :

Suspensions avant et arrière semi-actives avec contrôle du chargement.

TPMS

Béquille centrale

Pédale de frein arrière multi-positions

Sabot moteur

Phare LED adaptatif Daymaker

Protège-mains et poignées chauffantes

Amortisseur de direction

En option : roues à rayons tubeless

Les Pan America seront disponibles courant juin 2021. C’est peu de dire que tout le monde à hâte de les essayer et de voir comment Harley-Davidson se positionne sur ce nouveau segment.

Alors, à ces tarifs plutôt bien placés, elles vous intéressent, ces motos ? Dites-nous...