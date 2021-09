Si l’on fait le lien entre Cagiva et Ducati, c’est parce que (nos plus anciens lecteurs s’en souviennent), les deux marques ont été liées de 1983 à 1996, et de nombreuses Cagiva ont reçu ainsi des moteurs Ducati, tandis que de nombreuses pièces Ducati étaient estampillées de l’éléphant Cagiva.

Un gros trail sportif

La Ducati DesertX est présentée par le constructeur de Bologne comme une vraie moto capable de performances tout-terrain, grâce à sa roue de 21 pouces à l’avant. D’abord présentée au Salon de Milan, sous la forme d’un concept bike reprenant le moteur refroidi par air des Scrambler, elle recevra finalement le moteur liquide de 937 cm3, monté sur les Hypermotard, la Supersport et le nouveau Monster.

Nous ne disposons pas d’autres informations techniques pour l’instant. La moto sera dévoilée dans sa version finale le 9 décembre. Soyons patients !

Une saison de nouveautés

Ducati a aussi annoncé un calendrier de nouveautés. La marque va occuper l’espace médiatique tout cet automne, non sans laisser planer un peu de mystère. Jugez plutôt :

September 30, 2021 : Ducati World Première - Episode 1 | Your everyday wonder

October 14, 2021 : Ducati World Première - Episode 2 | Mark your roots

October 28, 2021 : Ducati World Première - Episode 3 | Rule all mountains

November 11, 2021 : Ducati World Première - Episode 4 | A new Fighter in town

November 25, 2021 : Ducati World Première - Episode 5 | The evolution of Speed

December 9, 2021 : Ducati World Première - Episode 6 | Dream Wilder - DesertX

Qu’en déduire ? L’épisode 6, c’est donc le DesertX. On sait qu’une nouvelle Multistrada 950 A2 est dans les tuyaux (épisode 1 ?), de même qu’une Streetfighter V2 (épisode 4). Il devrait aussi y avoir une Multistrada Pikes Peak et une grosse évolution de la Panigale V4. Pour le reste, qu’en déduisez-vous ?