Cette semaine, Triumph a dévoilé les versions Euro 5 de sa gamme Classic, en 900 et 1200 cm3 et c’est une bonne chose, car cette gamme qui cultive la nostalgie représente une grosse partie des ventes du constructeur anglais. Tout le monde se souvient en effet des magnifiques Bonneville des années 60.

Or, Triumph n’a pas toujours cru en la Bonneville. A la fin des années 60, le brave twin anglais commence a subir de plein fouet la concurrence des autres machines. Honda commence à se faire de belles parts de marché, notamment aux USA, avec de chouettes petites et moyennes cylindrées (les CB 350 et 450 notamment) et des rumeurs insistantes font état d’une grosse cylindrée en approche, la CB 750.

Pour réagir, Triumph conçoit un tri-cylindre, en prenant un moteur de 500 Twin et en rajoutant un piston en plus.