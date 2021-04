Depuis 2017, le Kymco AK 550 a été vendu a plus de 2600 unités en France, dont 589 en 2020. Certes, on est loin des scores impressionnants réalisés par le Yamaha Tmax, la figure tutélaire de la catégorie, mais ce n’est pas déshonorant non plus. D’autant qu’en termes de puissance et d’agrément, le maxi-scooter taïwanais se pose là, et permet même de gagner en tranquillité question vol !

Toujours à moins de 10 000 €

Alors que la dernière version "20th anniversaire" du Tmax franchit toutes les limites en s’affichant à 15 999 €, le Kymco AK 550 sait rester raisonnable, à 9 999 € pour le millésime 2021. Il se bonifie pourtant en se dotant d’un EDC, un Electronic Throttle Control, également connu sous le terme de ride-by-wire. D’après Kymco, cela permet d’améliorer encore l’agrément de conduite par un dosage plus précis du volume d’air dans le conduit d’admission.

La norme Euro 5 permet au moteur bicylindre de sortir 52 chevaux (contre 53 auparavant) ; il faudra donc passer par la case bridage pour se laisser conduire par les permis A2, contrairement au Tmax qui est plafonné d’origine à 46,5 ch.

Le reste des caractéristiques ne changent pas : on retrouve tel quel l’excellent châssis chaussé de Metzeler FeelFree d’origine, ainsi que le tableau de bord très complet mais peu lisible.

Mais, une fois de plus, son prix reste un argument imparable, tout comme la garantie 5 ans.