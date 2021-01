Les deux informations se sont quasiment télescopées : alors qu’il était en train de se faire rapatrier en avion vers un hôpital suite à un sérieux accident survenu lors de la 7ème étape, et qui l’avait laissé avec une forte commotion cérébrale, le motard français Pierre Cherpin est décédé... Pierre Cherpin, qui se définissait comme un amateur et qui avait précisé s’être engagé pour les sensations apportées par le fait de rouler sur une moto de course dans de tels paysages, avait également participé aux éditions 2009, 2012 et 2015 du Dakar.

Puis, peu de temps après, on apprenait que l’argentin Kevin Benavides remportait le rallye, sa première victoire sur cette épreuve, sur une Honda. Benavides en est à sa cinquième participation au Dakar, et avait terminé second en 2018.

Peter le boss

Ce qui fait aussi l’événement, c’est bien évidemment la victoire en auto de Stéphane Peterhansel, qui signe ainsi sa 14ème victoire sur cette épreuve ! Le pilote français a en effet été sacré 6 fois à moto (toujours avec Yamaha, en 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998), et 8 fois en auto, trois fois avec Mitsubishi (2004, 2005 et 2007), deux fois avec Peugeot (2016, 2017) et trois fois avec Mini (2012, 2013, 2021).

On ne peut que saluer l’exploit, car "Peter" a gagné sur les 3 continents et étale ses victoires sur 30 ans !

Mais au fait, qui s’intéresse encore au Dakar ? Faites nous part de vos témoignages quant à votre rapport avec cette course...