Elles sont sympa, les Kawasaki Versys ! La paire 650 bicylindre / 1000 quatre cylindres continue de se maintenir, côté ventes, grâce à des prestations remarquables sur la route. Seulement voilà : la base de la 650 commence à ne plus être toute jeune et, côté look, disons que les japonais savent qu’elles ne recevront jamais un prix de beauté. Et tiens : si c’était l’occasion de les rafraichir un peu ?

Adaptative, qu’ils disent...

Non, en fait, ils disent Adaptive, du nom du concept confié à l’IAAD (Institue of Applied Art and Design) de Turin, qui leur a conçu cette machine. En même temps, "Versys" venait de "versatile system", soit en gros "truc polyvalent", ainsi, avoir une moto qui s’adapte à différentes situations ou terrains de jeu reste dans la nature même du Trail.

On ne voit évidemment pas grand chose sur ces dessins, c’est d’ailleurs le but, mais deux indications peuvent être intéressante : la première tient dans la face avant, redessinée, plus agressive, qui peut donner des indications sur une prochaine signature visuelle pour Kawasaki. La seconde, c’est bien évidemment de voir une Versys, pardon, une Adaptive, avec une roue avant chaussée de pneus à crampons. Est-ce que Kawasaki entend le mouvement qui se produit en ce moment dans le segment du Trail "vert", avec les Yamaha Ténéré 700, KTM 890 Adventure, Husqvarna 901 Norden et autres ?

Certains concepts sont gratuits, d’autres font passer des messages. Qu’en pensez-vous ?